Ткаченко обговорив з японським послом пріоритетні сфери співпраці

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі та його командою обговорив пріоритетні сфери співпраці.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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За словами міністра, на зустрічі обговорили, зокрема, захист, збереження та реставрацію культурної спадщини. Допомогу в проведенні консервації та аварійних робіт на пошкоджених або зруйнованих об’єктах. Підтримку діяльності українських культурних інституцій, митців культурної сфери та креативних індустрій в Україні.
Також сторони обговорили діджиталізацію та оцифрування рухомої та нерухомої культурної спадщини. Здійснення заходів з протидії російській дезінформації та пропаганді шляхом поширення інформації про події в Україні в тому числі через японські медіа.
Торкнулись теми підтримки та промоції української культури в Японії. Як-от гастролі Національної опери України з балетами та Симфонічного оркестру Національної філармонії.
«Також обговорили можливості фінансування УКФ та УІК, тому що я завжди наголошую, що нам потрібна підтримка тих митців, які залишились працювати в Україні», – зазначив Ткаченко.
За його словами, посол високо оцінив те, що навіть під час війни українські музеї працюють з тимчасовими експозиціями.
«Дякую нашим японським колегам за продуктивну зустріч та їх солідарність з Україною та українською культурою», – підсумував Ткаченко.
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