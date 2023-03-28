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Встановлено ім’я полковника рф, який віддавав накази про бомбардування Маріуполя

28.03.2023

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що розслідувачі ідентифікували російського військового, який наказував скидати бомби на маріупольський драмтеатр, пологовий та дитячу лікарню. 

Ним виявився Сергій Атрощенко, командир в/ч 75387 960-го штурмового авіаційного полку рф, який дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарськ. Як зазначив Андрющенко, саме звідти злітали літаки, що бомбардували Маріуполь.

Розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала інформацію, яку про Атрощенка дізнались хакери. Полковник народився у місті Овруч на Житомирщині у 1981 році. Потім жив у російському м. Липецьк, згодом був прописаний у м. Воронеж. Зараз мешкає в орендованій квартирі у Приморсько-Ахтарську. Велике розслідування про Атрощенка та його дружину можна прочитати за посиланням.

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