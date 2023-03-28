Ексдиректор «Мотор Січі» блокував поставку бойового гелікоптера для розвідки

СБУ встановила, що експрезидент компанії «Мотор Січ» блокував поставку бойового гелікоптера для Головного управління розвідки у квітні 2022 року.

За даними слідства, у січні минулого року В’ячеслав Богуслаєв отримав замовлення від представників ГУР МО щодо гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті. Однак очільник компанії навмисно заблокував виконання державного замовлення.

Своїм підлеглим Богуслаєв наказав розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього. СБУ додатково повідомила президенту «Мотор Січі» про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства за незаконне постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

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