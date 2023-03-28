Президент Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати Варшаву

У польському МЗС заявили, що Володимир Зеленський може здійснити візит у Варшаву найближчим часом.

Про це сказав заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський, повідомляє PAP.

«Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У разі з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з безпекових причин», — зазначив Яблонський.

Заступник голови МЗС наголосив, що зараз тривають інтенсивні обговорення майбутнього України та її повоєнного відновлення за участю українців, поляків та представників міжнародних фінансових організацій. Яблонський додав, що в участі у відбудові дуже зацікавлені польські компанії.

«Зустрічі відбуваються регулярно. Кілька сотень компаній вже підписались на створену нами платформу зі співробітництва, де відбувається обмін інформацією», — розповів посадовець.

Останній виїзд за кордон Зеленський здійснив 8 лютого 2023 року, коли відвідав Велику Британію.

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