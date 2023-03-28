В Одеській та західних областях відключають світло через негоду

У Міненерго повідомили, що 28 березня у західних областях України можливі відключення світла. Причиною є погіршення погодних умов та сильний вітер.

Ремонтні бригади вже працюють і поступово відновлюватимуть електропостачання.

Також наслідки негоди ліквідовують в Одеській області. Станом на 10:00 без світла залишилися 28 населених пунктів в області. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони. Через сильні пориви вітру була тимчасово знеструмлена високовольтна лінія, що живить Київський та Малиновський райони міста Одеси.

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