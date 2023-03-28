На Бахмутському напрямку зменшилась кількість боїв. У ЗСУ назвали можливу причину

Останнім часом на Бахмутському напрямку зменшилась кількість боїв, можливо, через перегрупування російських військ.

Про це в ефірі телемарафону розповів Сергій Черватий, представник Східного угруповання Збройних Сил України.

За його словами, спадання активності спостерігають в останні три дні. Але це може бути певне перегрупування військ, рух підрозділів, тому ще близько тижня за ситуацією потрібно стежити

Череватий зазначив, що основною силою окупантів під Бахмутом залишаються «вагнерівці». Через великі втрати їх підсилюють підрозділами регулярної армії, насамперед повітряно-десантних військ.

Тим часом генерал Сирський заявив, що росіяни все ще концентрують зусилля на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що нині головним завданням ЗСУ є виснаження сил противника. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню українських територій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин може зменшити присутність своїх найманців у війні проти України та зосередитися на діяльності в Африці.

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