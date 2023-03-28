Бійці СБУ показали, як знищили російський ЗРК «ТОР» з дрона (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки Центру спецоперацій «А» знищили зенітно-ракетний комплекс окупантів «ТОР-М2» з дрона-камікадзе.

Відео показали у пресслужбі СБУ.

Зазначають, що протягом березня бійці служби ліквідували чотири таких ЗРК. Завданням комплексів «ТОР» є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км.

«Ще одною мішенню став російський «Град», який після влучання дрона також перетворився на металобрухт», — додали в СБУ.

Раніше бійці Служби безпеки показали, як протягом тижня «відмінусували» ще 22 цілі окупантів на сході.

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