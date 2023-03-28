В Україну прибули три танки Leopard 2 від Португалії

Португалія передали Україні танки Leopard 2A6 у рамках «танкової коаліції», вони вже на території нашої країни.

Про це повідомили в Міноборони Португалії.

«Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню росії», — заявили у відомстві.

Напередодні стало відомо, що Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2 наприкінці минулого тижня.

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