На Кіпрі засудили українку, яка погрожувала росіянам із ножем (відео)

Кіпрський суд відправив до в’язниці на пів року українку, яка погрожувала ножем росіянам.

Про це пише The Cyprus Times.

Інцидент стався під час святкування дня прапора рф, 22 серпня 2022 року. Росіяни зібралися на мітинг, коли до них підійшла українка з ножем. Російські свідки заявили, що нападниця збиралася «завдати удару в горло» одній з активісток.

Тоді 55-річну жінку одразу затримали. Українку арештували за звинуваченнями в нападі, вживанні алкоголю в публічному місці, володінні зброєю і порушенні громадського порядку.

Водночас ті, хто виступав за пом’якшення вироку для українки, заявляли, що вона має проблеми зі здоров’ям після загибелі брата. Сама підозрювана в інтерв’ю Cyprus Daily News розповіла, що була вдома, коли почула звуки мітингу. Вона вибігла на вулицю, аби висловити обурення.

«Вдома я весь час займаюсь господарством, працюю на кухні. Ніж у мене в руках постійно, тому не помітила, як вибігла з дому разом з ним. Я була обурена і вражена до глибини душі цинізмом цих людей. Я ніби заново пережила загибель брата від рук таких рашистів, як ті, що зібралися біля мого будинку», — сказала українка.

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