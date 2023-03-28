Завдяки ЮНЕСКО майже 300 закладів культури України отримали міжнародну допомогу

Завдяки ЮНЕСКО близько 300 закладів культури України отримали допомогу від міжнародних партнерів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
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“Роль ЮНЕСКО набула нового значення під час російської агресії. Сьогодні саме той час, коли вона може продемонструвати свою дієвість. Завдяки співпраці з ЮНЕСКО близько 300 закладів культури України отримали допомогу від міжнародних партнерів у різних формах (обладнання, матеріали тощо). Десятки мільйонів доларів у тій чи іншій формі прийшли або мають надійти в країну на підтримку наших закладів та об‘єктів”, – написав Ткаченко.
Міністр відзначив, що близько 75% працівників культури продовжують свою творчу діяльність в Україні попри всі труднощі.
Наразі однією з цілей, за словами Ткаченка, є не тільки відновлення культурної сфери, а й розвиток потенціалу професіоналів.
“Пріоритети наразі стоять на вирішенні таких питань, як оцінка збитків та комплексна оцінка витрат, підтримка створення сучасного українського контенту, культурної реінтеграції деокупованих територій”, – зазначив міністр.
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