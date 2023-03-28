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Завдяки ЮНЕСКО майже 300 закладів культури України отримали міжнародну допомогу

28.03.2023

Завдяки ЮНЕСКО близько 300 закладів культури України отримали допомогу від міжнародних партнерів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Роль ЮНЕСКО набула нового значення під час російської агресії. Сьогодні саме той час, коли вона може продемонструвати свою дієвість. Завдяки співпраці з ЮНЕСКО близько 300 закладів культури України отримали допомогу від міжнародних партнерів у різних формах (обладнання, матеріали тощо). Десятки мільйонів доларів у тій чи іншій формі прийшли або мають надійти в країну на підтримку наших закладів та об‘єктів”, – написав Ткаченко.

Міністр відзначив, що близько 75% працівників культури продовжують свою творчу діяльність в Україні попри всі труднощі.

Наразі однією з цілей, за словами Ткаченка, є не тільки відновлення культурної сфери, а й розвиток потенціалу професіоналів.

“Пріоритети наразі стоять на вирішенні таких питань, як оцінка збитків та комплексна оцінка витрат, підтримка створення сучасного українського контенту, культурної реінтеграції деокупованих територій”, – зазначив міністр.

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