Вийшов друком блокадний щоденник маріупольської журналістки Надії Сухорукової

Вийшла книга маріупольської журналістки Надії Сухорукової «#Маріуполь #Надія», створена на базі її щоденника.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Одна з цілей нашого Об’єднання – документувати і відкривати очі світові на правду про війну в Україні. Ми зняли фільм «Маріуполь. Невтрачена надія» за окупаційним щоденником Надії Сухорукової, його вже подивились у більш ніж 50 країнах. Книга за цим щоденником була органічним продовженням: Надія її написала, друга героїня фільму – Ксенія Каян – переклала її англійською, і ще один герой фільму – графік Даніїл Немировський – її проілюстрував. Тепер ви можете взяти до рук книжку, написану під час війни і видану під час війни, людьми, які перебувають всередині війни. Думаю, це унікальний артефакт нашої незламності», – сказав співзасновник ОУП і співпродюсер книги Володимир Бородянський.

Надія Сухорукова робила записи у березні-квітні 2022 року, коли Маріуполь захоплювали російські війська, і публікувала тексти у соцмережах. У книжці відтворена історія того, що пережили маріупольці після вторгнення російської армії в місто.

Уривки з цього щоденника звучали під час виступу у Європарламенті міністра закордонних справ Латвії Едгара Рінкевича і на благодійному вечорі на підтримку України в Британії у виконанні британської акторки Грети Белламасіної. За його мотивами литовський режисер Андрюс Саулюс поставив виставу у Вільнюському драматичному театрі. Уривки публікувалися на платформі «Відкрита демократія» (Велика Британія), у багатьох світових і українських виданнях.