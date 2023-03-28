«Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим мультфільмом за всю історію українського кінопрокату

Мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим анімаційним проєктом за всю історію кінопрокату України.

Про це повідомляє кіностудія FILM.UA.

Стрічка побила рекорд мультфільму «Крижаним серцем 2» та випередила популярні «Співай 2», «Секретами домашніх тварин 2», «Грінч».

Зазначають, що вже четверті вихідні поспіль мультфільм на першому місці в Україні за касовими зборами, попри те, що у прокат кожного тижня виходять нові стрічки, зокрема й голлівудські.

Загалом за місяць прокату на мультфільм «Мавка. Лісова пісня» продали 779 798 квитків, а касові збори сягнули 98 634 367 гривень.

Анімаційну стрічку створили за мотивами твору Лесі Українки «Лісова пісня». Мультфільм став найдорожчим в Україні з бюджетом 187 млн грн. Стрічку розробили за підтримки Держкіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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