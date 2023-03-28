СБУ затримала прикордонника, який хотів злити росіянам дані про охорону кордону (фото)

Контррозвідка Служби безпеки спільно зі співробітниками Держприкордонслужби викрили ще одного поплічника росіян у ході спецоперації у Чернігівській області.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадником виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону. Російське фсб завербувало його ще до початку вторгнення та давали йому завдання після 24 лютого 2022 року.

Окупантів цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держкордону у межах Чернігівської області.

Вони долучили своєму поплічнику сфотографувати ці секретні відомості та передати своєму «куратору» з фсб через Telegram.

За цією інформацією росіяни хотіли підготувати диверсій у прикордонних районах на півночі. Але СБУ своєчасно викрила зрадника, коли він намагався передати розвіддані агресору.

Правоохоронці повідомили зловмиснику за держзраду, вчинену в умовах воєнного стану. Фігуранта взяли під варту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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