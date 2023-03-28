Український фільм «Ля Палісіада» переміг на Вільнюському міжнародному кінофестивалі

Стрічка «Ля Палісіада» українського режисера Філіпа Сотниченка стала найкращим фільмом Вільнюського міжнародного кінофестивалю Kino Pavasaris.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: В українських лісах висадили 23 мільйони нових дерев

«”Ля Палісіада” — це повнометражний дебют Філіпа Сотниченка в жанрі пострадянського нуару. Історія розгортається в Україні у 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, фільм переміг на Вільнюському міжнародному кінофестивалі і здобув грошовий приз в розмірі 8000 євро.

Згідно з повідомленням, сюжет стрічки ґрунтується на історії судового психіатра, який має взяти участь у заплутаній історії вбивства міліціонера. Герой починає сумніватися у правильності системи правоохоронних органів, коли бачить усю беззаконність проведення судових експериментів над підозрюваним.

Фільм створено кінокомпаніями «Віател» та «Сучасне українське кіно». Розробку проєкту підтримав Український культурний фонд, фінансову підтримку виробництва було отримано від Державного агентства України з питань кіно, постпродакшн профінансував Гетерборзький кінофонд (Швеція).

Вільнюський міжнародний кінофестиваль Kino Pavasaris проводиться щороку у березні в литовському Вільнюсі з 1995 року. Він є найбільшим кінофестивалем у країні за кількістю фільмів та аудиторією. Цьогоріч фестиваль тривав з 16 до 26 березня.