Стефанчук передав англомовну версію «Кобзаря» бібліотеці парламенту Британії

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук передав англомовну версію збірки «Кобзар» Тараса Шевченка бібліотеці парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Англомовна версія «Кобзаря» відтепер у бібліотеці парламенту Сполученого Королівства», – зазначив він.