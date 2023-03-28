Apple випустила iOS 16.4 з новою функцією для українців

Сьогодні, 28 березня, компанія Apple випустила оновлення iOS 16.4. З’явилися нові функції для українців.
Про це пише The Verge.
Зокрема, у новій версії 16.4 у стандартній клавіатурі стало доступним предиктивне введення для української мови. Система сама пропонуватиме закінчення слів або фраз за змістом, а також бачитиме помилки у словах.
Також з’явилося введення жестами для української мови, яке дозолить набирати текст свайпами по екрану.
Крім того, у iOS 16.4 додали:
- 21 нове емодзі;
- Додаток з класичною музикою Apple Music Classical.
- Підтримку VoiceOver для карт у застосунку «Погода»;
- Сповіщення для веб-браузера Safari;
- Налаштування автоматичного затемнення відео при виявленні спалахів світла;
- Додавання запиту на покупку на батьківському пристрої;
- Виправлена проблема в роботі певних термостатів, які працюють у парі з Apple Home;
- Виправлене дублювання фото та відео в iCloud Shared Photo Library.
- Оптимізація виявлення збоїв на iPhone 14 і 14 Pro;
Втім, не усі нові функції доступні для українських користувачів. Оновлення iOS 16.4 можна завантажити на пристрої від iPhone 8 і до новіших версій смартфону.
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