Apple випустила iOS 16.4 з новою функцією для українців

Сьогодні, 28 березня, компанія Apple випустила оновлення iOS 16.4. З’явилися нові функції для українців.

Про це пише The Verge.

Зокрема, у новій версії 16.4 у стандартній клавіатурі стало доступним предиктивне введення для української мови. Система сама пропонуватиме закінчення слів або фраз за змістом, а також бачитиме помилки у словах.

Також з’явилося введення жестами для української мови, яке дозолить набирати текст свайпами по екрану.

Крім того, у iOS 16.4 додали:

21 нове емодзі;

Додаток з класичною музикою Apple Music Classical.

Підтримку VoiceOver для карт у застосунку «Погода»;

Сповіщення для веб-браузера Safari;

Налаштування автоматичного затемнення відео при виявленні спалахів світла;

Додавання запиту на покупку на батьківському пристрої;

Виправлена проблема в роботі певних термостатів, які працюють у парі з Apple Home;

Виправлене дублювання фото та відео в iCloud Shared Photo Library.

Оптимізація виявлення збоїв на iPhone 14 і 14 Pro;

Втім, не усі нові функції доступні для українських користувачів. Оновлення iOS 16.4 можна завантажити на пристрої від iPhone 8 і до новіших версій смартфону.

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