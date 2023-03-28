Армія дронів ЗСУ: перші ударні роти українських безпілотників готові до бою

Перші три ударні роти українських безпілотників вже готові до бою.

Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

«Українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у найбільш технологічній війні в історії. Раніше разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот БПЛА. З абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів. Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою», — відзвітував Федоров.

Яке обладнання має Армія дронів

Загонам безпілотників, за словами міністра, передали ударні коптери, пікапи та обладнання Starlink. Усі безпілотники — українського виробництва.

Які завдання виконуватиме Армія дронів

Безпілотники працюватимуть у двох основних напрямках:

розвідувальна місія,

ударна місія.

БПЛА наводитимуть артилерію, допомагатимуть військовим під час міських боїв.

Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених.

Старлінки запезпечать безперебійний зв‘язок на полі бою.

Федоров також зазначив, що обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори.

«Сміливість та технології зроблять багато для нашої перемоги. Щоб ми не втрачали найкращих людей», — сказав міністр.