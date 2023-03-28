МОК рекомендував повернути спортсменів з рф та Білорусі до змагань у нейтральному статусі

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям дозволити спортсменами із росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях у нетральному статусі.

Про це заявив президент МОК Томас Бах після засідання виконавчого комітету.

Так, комітет не дозволив брати участь командам із росії та Білорусі, але допустив спортсменам із цих країн виступати як нейтральних атлетів. Але їх не допустять, якщо спортсмени активно підтримують війну проти України та мають контракт з армією росії чи Білорусі.

Крім того, нейтральні атлети мають відповідати й іншим вимогам, зокрема й антидопінговим правилам.

Президент МОК додав, що санкції проти країн-агресорок, які забороняють їм проводити змагання та брати участь у міжнародних заходах під власною символікою, продовжують діяти.

Водночас Бах наголосив, що на цьому засіданні не розглядали участі спортсменів з рф та Білорусі на Олімпійських іграх у 2024-му та 2026 році, це питання відклали.

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