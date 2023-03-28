Великдень, Пасха, паска: що як правильно називати

З наближенням Воскресіння Христового все частіше звучать назви «Великдень», «Пасха» і «паска». Іноді пересічні українці їх вживають неправильно.

Сhas News нагадує, чим Пасха відрізняється від паски, щоб у розмовах не було прикрих помилок.

Великдень чи Пасха: як правильно

Розберемось у термінології.

Великдень — це традиційна українська назва свята Воскресіння Христового. Пишеться з великої літери.

Пасха — це теж назва свята, це слово, як і «Великдень» треба писати з великої літери.

Слово «Пасха» походить від слова «песах» — назви єврейського свята, старозавітньої, або єврейської Пасхи.

Пасха є доволі поширеною назвою свята в Україні. Зокрема, через багаторічну русифікацію. Назвати свято Воскресіння Христового українською «Пасха» не важається великою помилкою.

Пасха або паска: як правильно

Зовсім інша справа із словом «паска», яке дуже схоже на «Пасха». Їх досі дехто плутає, що неприпустимо для освіченої людини.

Паска — це обрядовий здобний хліб, який випікають до Великодня. Називати «паскою» свято не можна. Хоча, обмовитись, звісно, легко. Адже слово «паска» так само походить від «песах».

Свята: де ставити наголос

А ось коли ми у множині кажемо про свята (наприклад, «новорічні свята»), допустимі обидва варіанти наголосу: свя́та і свята́.

Тож, з прийдешнім святом! Так, саме з «прийдешнім», а не «наступаючим». Бо другий варіант — це груба помилка, калька з російської.

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