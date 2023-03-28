29 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 29 березня

Сьогодні в США — Національний день ветеранів війни у В’єтнамі.

В Центральноафриканській Республіці відзначають День Боганди — на честь першого прем’єр-міністра країни Бартелемі Боганди, який помер в цей день у 1959 році.

На Мадагаскарі — День пам’яті героїв, на згадку про збройне повстання проти французьких колонізаторів у 1947 році.

В Чилі — День юного учасника бойових дій.

На Тайвані — День молоді.

Яке релігійне свято 29 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Савина Гермопольського. Він жив у III столітті у єгипетському місті Гермополі і постраждав під час гонінь на християн. Після відмови Савина зректися своєї віри його втопили у річці.

День ангела 29 березня

Іменини в цей день святкують Антон, Іван, Олександр, Павло, Роман, Трохим, Юліан.

Які історичні події стались 29 березня

845 — вікінги захопили Париж.

1798 — французи проголосили утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки.

1848 — замерз Ніагарський водоспад.

1886 — американський шахіст австрійського походження Вільгельм Стейніц став першим офіційним чемпіоном світу з шахів.

1974 — поблизу Сіаню в Китаї виявили поховання імператора Цінь Ши Хуан-ді — знамениту Теракотову армію.

2004 — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступили до НАТО.

2014 — у Великій Британії зареєстрували перші одностатеві шлюби.

Хто народився 29 березня

1728 — Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, останній гетьман Війська Запорозького.

1790 — Джон Тайлер, 10-й президент США (1841—1845).

1929 — Леннарт Мері, естонський письменник і державний діяч, президент Естонії (1992—2001).

1943 — Вангеліс, грецький композитор і аранжувальник електронної музики.

1957 — Кристофер Ламберт, французький актор.

1964 — Олександр Волков, український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор 1988 року.

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