29 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 29 березня
Сьогодні в США — Національний день ветеранів війни у В’єтнамі.
В Центральноафриканській Республіці відзначають День Боганди — на честь першого прем’єр-міністра країни Бартелемі Боганди, який помер в цей день у 1959 році.
На Мадагаскарі — День пам’яті героїв, на згадку про збройне повстання проти французьких колонізаторів у 1947 році.
В Чилі — День юного учасника бойових дій.
На Тайвані — День молоді.
Яке релігійне свято 29 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Савина Гермопольського. Він жив у III столітті у єгипетському місті Гермополі і постраждав під час гонінь на християн. Після відмови Савина зректися своєї віри його втопили у річці.
День ангела 29 березня
Іменини в цей день святкують Антон, Іван, Олександр, Павло, Роман, Трохим, Юліан.
Які історичні події стались 29 березня
845 — вікінги захопили Париж.
1798 — французи проголосили утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки.
1848 — замерз Ніагарський водоспад.
1886 — американський шахіст австрійського походження Вільгельм Стейніц став першим офіційним чемпіоном світу з шахів.
1974 — поблизу Сіаню в Китаї виявили поховання імператора Цінь Ши Хуан-ді — знамениту Теракотову армію.
2004 — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступили до НАТО.
2014 — у Великій Британії зареєстрували перші одностатеві шлюби.
Хто народився 29 березня
1728 — Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, останній гетьман Війська Запорозького.
1790 — Джон Тайлер, 10-й президент США (1841—1845).
1929 — Леннарт Мері, естонський письменник і державний діяч, президент Естонії (1992—2001).
1943 — Вангеліс, грецький композитор і аранжувальник електронної музики.
1957 — Кристофер Ламберт, французький актор.
1964 — Олександр Волков, український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор 1988 року.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.