Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 29 березня. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. За добу Сил оборони відбили 57 атак противника на зазначених напрямках.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. За минулу добу окупанти здійснили обстріли в районах населених пунктів Кучерівка, Білопілля, Волфине Сумської області, а також постраждали райони населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямку ворог безуспішно наступав у районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області,Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує штурмувати місто Бахмут. За добу ворог безуспішно наступав у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка і місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. В той же час наші захисники збили ворожі БпЛА «Орлан-10» та «ZALA».Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, ЗРК, а також склад боєприпасів.

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