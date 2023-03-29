У майбутньому Україна може отримати винищувачі F-16 — Остін

Наразі Україна найбільше потребує поставок систем ППО, зброї великої дальності та бронетехніки. А винищувачі F-16 на цьому етапі війни ЗСУ не допоможуть.

Про це час слухань у комітеті з питань збройних сил Сенату США заявив глава Міноборони США Ллойд Остін, пише Укрінформ.

«Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалено, то аби передати їх знадобиться близько 18 місяців. Але це не допоможе ЗСУ в поточній фазі бойових дій. Чи можуть українці отримати такі спроможності колись у майбутньому? Ми всі вважаємо, що так», — зазначив глава Пентагону.

Водночас Остін заявив, що Пентагон спілкується з українськими партнерами, аби узгодити кроки подальшої підтримки.

«Зараз головна потреба українців – це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка», — зауважив він.

За словами глави Пентагону, постачання в Україну такого озброєння та проведення тренувань для українських бійців зможуть змінити ситуацію на полі бою у найближчі терміни.

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