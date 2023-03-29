Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 29 березня

За минулу добу українські військові знищили 610 окупантів, літак та сім артилерійських систем.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 29 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,
- танків — 3609 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 6966 (+0) од,
- артилерійських систем — 2659 (+6) од,
- РСЗВ — 526 (+1) од,
- засоби ППО — 277 (+0) од,
- літаків — 306 (+1) од,
- гелікоптерів — 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2239 (+4),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5507 (+5) од,
- спеціальна техніка — 288 (+1).
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