Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 29 березня

За минулу добу українські військові знищили 610 окупантів, літак та сім артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 29 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 172340 (+610) осіб ліквідовано,

танків — 3609 (+7) од,

бойових броньованих машин — 6966 (+0) од,

артилерійських систем — 2659 (+6) од,

РСЗВ — 526 (+1) од,

засоби ППО — 277 (+0) од,

літаків — 306 (+1) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2239 (+4),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5507 (+5) од,

спеціальна техніка — 288 (+1).

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