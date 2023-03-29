Зенітники збили російський бомбардувальник Су-24 під Бахмутом

Учора, 28 березня, українські захисники збили ворожий бомбардувальник Су-24М.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

«28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М», — йдеться в повідомленні.

Уточнюють, що ворожий літак збили близько 13:30 на Бахмутському напрямку.

СУ-24М — надзвуковий фронтовий бомбардувальник, який призначений для завдання високоточних ракетно-бомбових ударів по наземним та надводним цілям за будь-яких погодних умов. Зокрема, з таких літаків окупанти обстрілюють Одещину з моря.

Загалом з початку вторгнення Сили оборони знищили 306 літаків, 291 гелікоптер та понад 172 тис. російських загарбників.

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