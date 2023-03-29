В ISW оцінили, скільки відсотків території Бахмута захопили росіяни

Станом на 28 березня російські окупанти захопили близько 65% міста Бахмут на Донеччині.
Це оцінки американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що протягом останнього тижня загарбникам вдалося просунутися у місті ще на 5%. Ймовірно, вони захопили Артемівський завод з обробки металів, міський ринок і підійшли до Палацу культури.
Про це свідчать відео з АЗОМ з російських ЗМІ, а також кадри перестрілок у центрі Бахмуту та біля Палацу культури, які показували українські військові.
Також за даними Deep State бої тривають у центрі міста. Карту становища на напрямку можна переглянути за посиланням.
На думку експертів, «вагнерівці» у Бахмуті намагаються закріпитися в північній і центральній частинах, щоб просунутися до центру міста і розширити свою зону контролю на західну частину міста.
Раніше у ЗСУ назвали можливу причину зменшення кількості боїв на Бахмутському напрямку.
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