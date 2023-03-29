СБУ затримала агента рф, який полював на склади з боєприпасами ЗСУ під Авдіївкою

Служба безпеки викрила ще одного агента фсб, який розвідував українські військові об’єкти у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє СБУ.

Зрадником виявився місцевий житель, який ще до повномасштабної війни приятелював з одним зі співробітників російської спецслужби.

Після 24 лютого окупант дав своєму агенту завдання з проведення розвідувальної діяльності. Його цікавили місця розташування складів з боєприпасами та бази військової техніки українців на Авдіївському напрямку.

Колаборант об’їжджав місцевість і приховано знімав українські військові об’єкти. Агент мав передавати одержану інформацію своєму куратору з фсб через анонімний месенджер з додаванням точних координат.

За зібраною інформацією росіяни планувати тактичні операції проти Сил оборони на сході. Але співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, коли він виконував завдання від окупантів.

Правоохоронці вручили фігуранту підозру у держзраді. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, розслідування триває.

Раніше СБУ затримала прикордонника, який хотів злити росіянам дані про охорону кордону на Чернігівщині.

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