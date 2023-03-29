Одна з країн ЄС передала Україні систему ППО, яка не спрацювала — Зеленський

Одна із європейських країн поставила Україні систему протиповітряної оборони, яка в підсумку не спрацювала.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю Associated Press. про яку саме державу йдеться глава держави не уточнив.

За його словами, систему ППО довелося міняти «знову й знову».

Зеленський подякував партнерам за надану допомогу, хоч зауважив, що частину обіцяного озброєння все ще не поставили. Зокрема, системи Patriot. Українські військові проходять тренування у США на них з січня.

«Україні потрібні 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет», — зазначив український лідер.

Глава Пентагону заявляв, що на даному етапі війни Україна найбільше потребує поставок систем ППО, зброї великої дальності та бронетехніки. На його думку, рішення щодо відправки винищувачів F-16 зараз не допоможе ЗСУ.

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