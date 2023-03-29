У 12 областях виникли знеструмлення через негоду — Укренерго

Через штормовий вітер, сніг з дощем та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України.

Рівень споживання електрики зріс через похолодання, повідомили в «Укренерго».

Так, перебої зі світлом є у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.

На Житомирщині унаслідок значних пошкоджень мереж через атаки збільшується обмеження споживання.

Також зростання споживання може спричинити мережеві обмеження у Києві та області.

У інших регіонах немає необхідності вводити обмеження споживання.

Складна ситуація з електрикою у прифронтових регіонах, які постійно потерпають від обстрілів росіян.

Водночас в «Укренерго» заявляють, що виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання.Але надійність її постачання знижена через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які окупантизавдали протягом останніх шести місяців. Відновлювальні роботи тривають.

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