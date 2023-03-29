Україні у 2023 році необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб, – Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко під час першого заходу у межах новоствореної Платформи з відновлення України зазначив, що Україні необхідно $14 млрд на покриття нагальних потреб у 2023 році.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Він нагадав, що на минулому тижні Світовий банк оцінив втрати України внаслідок російської агресії та оголосив, що потреба у відновленні оцінюється на рівні $411 млрд.

«Найбільш критичні потреби на 2023 рік становлять уже $14 млрд. Ми зараз активно займаємося пошуком можливих джерел, як нам профінансувати цю потребу», – сказав міністр.

Він пояснив, що ця сума необхідна не лише на відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень, дитячих будинків, а й на відновлення бізнесу, створення умов для його роботи.

За словами Марченка, Україна визначила п’ять пріоритетів для відновлення на цьому етапі: енергетична інфраструктура, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу.

Зокрема, на розмінування цьогоріч потрібно щонайменше $400 млн.

Як зауважив міністр, за кордон змушені були виїхати 8,1 млн українців, 5,4 млн стали внутрішніми переселенцями. Багато біженців хочуть повернутися додому, але просто не мають куди.

«Критично важливо знайти можливість побудувати житло, потреба оцінюється в $1,9 млрд», – сказав Марченко.