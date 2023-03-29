Померла Альбіна Дерюгіна — легендарна тренерка з художньої гімнастики

Сьогодні, 29 березня, на 92-му році життя померла українська гімнастка, заслужений тренер України Альбіна Дерюгіна.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Дерюгіна пішла з життя за два тижні після 91-річчя, вона відсвяткувала свій День народження 16 березня.

«Альбіна Дерюгіна прийшла у художню гімнастику на зорі її зародження й вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України», — розповіли у НОК.

У комітеті відзначають, що «Школа гімнастики Дерюгіних», яку вона заснувала у 1970-му, заклала міцний фундамент і дає змогу виводити на п’єдестал пошани нові таланти України.

Вихованка Дерюгіної призерка Олімпійський ігор Ганна Різатдінова поділилася фото з тренеркою.





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A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

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