Фонд держмайна хоче продати ТРЦ Ocean Plaza на аукціоні

Фонд державного майна планує виставити на аукціон торговельний центр Ocean Plaza у Києві.

Про це глава ФДМУ Рустам Умєров розповів у інтерв’ю Forbes.

Видання зазначає, що радник очільника Фонду оцінив ТРЦ щонайменше у $160 млн.

«Ми зацікавлені виставити його на аукціон якомога швидше. Попередньо потрібно провести юридичний, технічний та фінансовий аудит», — сказав Умєров та зауважив, що на аудит відводиться 90 днів.

Також він додав, що держава володіє 66,65% акцій торговельного центру, інша частка належать українським бізнесменам Василю Хмельницькому та Андрію Іванову.

«Наші юристи проведуть консультації з українськими власниками активів і почують їхні пропозиції щодо цієї ситуації. Я завжди даю завдання юристам вивчити всі ризики, пов’язані з активом, та запропонувати оптимальне рішення», — резюмував Умєров.

Нагадаємо, 20 березня ВАКС дозволив конфіскувати торгівельний центр Ocean Plaza в російського олігарха Аркадія Ротенберга. Раніше з’ясувалось, що прибутки ТРЦ через ланцюжок компаній йшли сім’ї російського олігарха. Його син за ці гроші купив у рф два патронних заводи, які виготовляли озброєння для російського ВПК.

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