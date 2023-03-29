В Україні змінять закон про мобілізацію

Процедуру мобілізації в Україні планують удосконалити. Над поправками до закону зараз працює профільний комітет Верховної Ради.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНІАН.
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За його словами представника президента в парламенті Федіра Веніславського, в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони відбулося засідання за участю всіх керівників вищого рівня, що відповідають за мобілізаційні заходи.
“З’ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності”, – заявив Веніславський.
Нардеп зазначив, що зараз комітет працює над вдосконаленою процедурою мобілізації. Серед іншого планують врегулювати питання видачі повісток внутрішньо переміщеним особам, які проживають не за місцем постійної реєстрації.
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