Фінляндія передала Україні тисячу бебі-боксів

Фінляндія протягом лютого й березня 2023 року передала Україні тисячу материнських наборів, які містять необхідні для новонародженої дитини речі.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише “Європейська правда”.
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З початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала в Україні значну частину як медичної, так і житлової інфраструктури. Серед іншого, загострилась потреба в широкому спектрі цивільної матеріальної допомоги.
Для підтримки молодих сімей Фінляндія надіслала в Україну загалом тисячу бебі-боксів з початку 2023 року. Набори МВС країни закуповувало в компанії Kela й доправило кількома партіями через Механізм цивільного захисту ЄС.
“Діти народжуються в дуже складних умовах у розпал війни в Україні. Не вистачає майже всього. Мета Росії – знищити майбутнє нових поколінь українців. Відправляючи материнські набори, ми хочемо підтримати новонароджених дітей та їхні сім’ї. Майбутнє України – в її дітях”, – наголосила очільниця відомства Кріста Мікконен.
Окрім бебі-боксів, Фінляндія також надіслала Україні шкільні автобуси, шкільне обладнання та спортивний інвентар для допомоги сім’ям, дітям та молоді.
З початку російського вторгнення в Україну Фінляндія надала велику кількість цивільної матеріальної допомоги через Механізм цивільного захисту ЄС, значна її частина – це пожертви з державних і приватних джерел.
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