Україна додатково отримала 33 автівки “швидкої” від міжнародних партнерів

Представництво Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні за підтримки ЄС та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) передало МОЗ України додатково 33 автомобілі швидкої допомоги для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам під час війни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Представництва ЄС в Україні, а також гендиректор ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Мацей Поповський.

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“Попри складні умови, з якими вони стикаються, ми продовжуємо підтримувати українські екстрені служби в їхній роботі з порятунку життів. Вчора разом з ВООЗ ми доставили в Україну 33 автомобілі швидкої допомоги”, — написав Поповський у Twitter.

Передача автівок відбулась у Львові 27 березня за присутності міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, гендиректора ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги Мацея Поповського, представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта, і старшого спеціаліста з управління проектами USAID в Україні Тетяни Растригіної.

Зокрема, було передано 20 автомобілів швидкої допомоги типу А1, оснащених носилками та обладнанням для надання першої допомоги. Вони призначені для некритичного транспортування пацієнтів.

Інші 13 автомобілів швидкої допомоги – типу C, які оснащені апаратами штучної вентиляції легенів, подачею кисню, внутрішньовенними насосами, аспіраторами, носилками та сумками з медикаментами. Таке оснащення дозволяє транспортувати важкопоранених пацієнтів до медичних закладів.

Машини швидкої допомоги будуть передані лікарням і центрам екстреної медичної допомоги по всій країні.

“Метою цієї пожертви є подальше підвищення своєчасності та якості медичних послуг, що надаються національними службами екстреної медичної допомоги, і це ще більше зміцнить спроможність системи охорони здоров’я України керувати активацією та координацією цього реагування одразу після будь-якої надзвичайної ситуації”, – заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт.

За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка найближчим часом ці 33 машини швидкої допомоги будуть відправлені в регіони в регіони, “де вони найбільш потрібні”.

У повідомленні зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ВООЗ та її партнери передали МОЗ України 56 автомобілів швидкої допомоги.

Також від 24 лютого 2022 року ВООЗ доставила в Україну понад 3000 тонн медичних засобів, що рятують життя, у тому числі у важкодоступні райони поблизу лінії фронту.

Поставки включають генератори електроенергії, кисень для медичних закладів, медзасоби для травматології та невідкладних операцій, а також ліки.