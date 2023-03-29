Іспанія передасть Україні танки Leopard 2 на початку квітня — ЗМІ

Іспанія передасть Україні шість танків Leopard 2 на початку квітня.

Про це повідомляє видання El Pais із посиланням на власні джерела в уряді.

Зазначається, що 6 танків вже відновили на заводі Santa Bárbara Sistemas. Цього тижня вони проводять стрільби на полігоні, а після підготовки їх відправлять до Польщі морем, звідки техніку доправлять в Україну.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина передала Україні обіцяні 18 танків Leopard 2.

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