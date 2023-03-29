Американські меценати передали поліції Київщини 10 нових автомобілів

Американські меценати передали 10 нових автомобілів для патрульних поліцейських Київщини. Раніше іноземні благодійники побували на визволених територіях. Там вони дізналися, як працівники поліції ризикували життям, щоби вивезти людей з містечок і сіл Київської області, куди на початку великої війни підходили рашисти. Крім нових автівок, показали і старі, розстріляні російськими окупантами.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише “Європейська правда”.

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Такі докази звірств росіян зберігають правоохоронці Київщини. На одній із автівок поліцейський Сергій Близнюк вивозив людей з Ірпеня, і це все, що від неї залишилося. 5 березня торік російські танки вже були у місті, разом із колегами він мав супроводжувати колону з мирними жителями до Романівського мосту. Ця переправа залишалася єдиною надією для тих, хто намагався евакуюватися. Коли Сергій Близнюк разом із напарником був у Стоянці, рашисти відкрили по них вогонь.

“На жаль, Сергій не зміг вийти з автомобіля. Руслан побачив обстріл, авто одразу зайнялося. Він продовжив інформувати людей і вже через декілька днів супроводжував їх до місця евакуації”, – розповів начальник сектора превенції відділу поліції Любомир Трушик.

Начальник обласної поліції Андрій Нєбитов показує інші розбиті автомобілі генеральному директору форуму керівників поліції США.

“Американська поліція стежить за тим, що відбувається тут, в охороні місцевого правопорядку. Тому для кращої роботи і часткового відновлення життя в Україні ми придбали машини і привезли сюди. Ми пишаємося тим, що ми тут і підтримуємо правоохоронців. Сподіваємося, і надалі це робитимемо”, – запевнив генеральний директор форуму керівників поліції США Чак Векслер.

Чак Векслер разом з американською письменницею Мітці Пердью передали поліцейським Київщини десять нових автівок для патрулювання.

“Ці автомобілі є символом любові американців до України. Ми знаємо, що ви боретеся за всю цивілізацію”, – повідомила американська письменниця Мітці Пердью.

Начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов додав: “Вони, звичайно підтримують нас і словами, звичайно, підтримують і певними порадами, навчаннями. Але і матеріально-технічна допомога піде на забезпечення безпеки громад Київщини”.

Це вже друга партія автівок, яку американські меценати передали патрульним поліцейським Київщини.