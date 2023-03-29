Німеччина та Нідерланди зобов’язалися надавати Україні постійну фінансову та військову допомогу

Німеччина та Нідерланди підтверджують свою рішучу підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Обидві країни солідарні з українським народом проти триваючого незаконного та неспровокованого російського нападу.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться у спільній заяві країн, розміщеній пресслужбою федерального уряду Німеччини.

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«Ми продовжуватимемо працювати разом, щоб принести в Україну справедливий і міцний мир і процвітаюче майбутнє, надаючи постійну гуманітарну та фінансову допомогу, військову техніку та достатню підготовку, щоб Україна могла захистити себе. Німеччина та Нідерланди зобов’язуються підтримувати та, де це можливо, посилювати тиск на росію, аби вона припинила війну, у тому числі шляхом подальших обмежувальних заходів», — йдеться у заяві.

Підписанти підтверджують рішучу підтримку розслідувань Міжнародного кримінального суду та вітають створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України. Вони закликають до виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка рекомендує створити реєстр для документування збитків, завданих нападом російської федерації на Україну.

«Німеччина та Нідерланди підкреслюють спільну відданість припиненню крадіжок українських дітей до російської федерації та на окуповані росією території України та нагадують, що цілеспрямовані напади на невинних цивільних осіб, особливо дітей, є воєнними злочинами», — відзначили уряди країн.

Крім того, країни підтверджують свою прихильність відбудові України. Окрім свого внеску у фізичну реконструкцію України, Німеччина та Нідерланди прагнуть до комплексного процесу в дусі Building Back Better та з огляду на шлях України до вступу в ЄС.

Разом із тим, Німеччина та Нідерланди продовжуватимуть вивчати потенційні можливості синергії для посилення спільної військової підтримки України.

«Такі заходи, як спільне надання самохідних гаубиць та відповідне навчання, а також скоординована спільна підтримка місії EUMAM Ukraine є свідченням нашої рішучості підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Також Німеччина та Нідерланди розглядатимуть можливість спільної закупівлі боєприпасів для України», — йдеться у спільній заяві.