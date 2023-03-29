З 1 квітня українські біженці зможуть оформити в Польщі посвідку на тимчасове проживання

Українці, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення росії з 1 квітня зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання в Польщі (так звана «карта побиту»).

Така посвідка дасть українським біженцям довгострокові гарантії на легальне перебування та працевлаштування у Польщі, передає Укрінформ.

З 1 квітня українські біженці у Польщі, які мають вироблені польські ідентифікаційні коди щодо свого прибуття до Польщі після 24 лютого 2022 року (PESEL UKR) можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування (так звана «карта побиту»).

Карта побиту у Польщі 2022: як отримати

Документи на карту перебування можуть подавати громадяни України зі статусом UKR незалежно від того, скільки часу вони перебувають в Польщі з 24 лютого 2022 року. Проте отримати посвідку можуть тільки ті громадяни України, хто офіційно працевлаштований в Польщі, хто виконує у Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, працівники сектора IT тощо), а також українці, які відкрили там підприємницьку діяльність.

Громадянам України, які не відповідають цим підставам, польський закон про підтримку українців гарантує легальне перебування в Польщі до 23 серпня 2023 року. Зміни до закону не враховують можливість отримання карти перебування громадянам України, які ведуть бізнес в Україні або працюють дистанційно в Україні, але перебувають у Польщі.

Ті українці, хто перебував на території Польщі до 24 лютого 2022 року, можуть подавати документи на отримання карти перебування на стандартних засадах (робота, навчання, ведення бізнесу, воззʼєднання сімʼї).

Карта побиту: яка перевага для українців

Дозвіл на тимчасове перебування (карта побиту) дає українським біженцям доступ до польського ринку праці на термін видачі посвідки (максимально до 3 років), можливість міняти роботодавця без необхідності отримання нової карти побиту, а також вільного переміщення до інших країн Європи.

Відмовити або затримати видачу карти побиту можуть у разі, якщо громадянин України неправильно заповнив анкету чи подав неповний пакет документів. Наразі відсутня можливість подачі документів онлайн.

За приблизними даними, в Польщі на сьогодні може перебувати до 3 млн громадян України, приблизно мільйон з яких прибули після 24 лютого 2022 року.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.