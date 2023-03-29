Бер Гріллз став амбасадором UNITED24

Відомий мандрівник Бер Гріллз став першим амбасадором UNITED24 від Великої Британії та просуватиме напрям «Відбудова України».

Про це у Telegram написав Володимир Зеленський, президент України.

Він зазначив, що Бер Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни, його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.

«Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами UNITED24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні», — пише президент.

Нагадаємо, запуск глобальної ініціативи United24 відбувся на початку травня 2022 року. Завдяки цьому проєкту люди в усьому світі зможуть жертвувати гроші для України.

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