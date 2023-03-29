ЗСУ можуть отримати ударні БПЛА з дальністю понад 3 тис. км — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в України ударних дронів із дальністю польоту понад 3 тис. км.

Не розкриваючи подробиць Данілов опублікував фото німецького пілота-аматора Матіаса Руста, який у 1987 році приземлився на літаку на Червоній площі в Москві, безперешкодно пролетівши понад тисячу кілометрів.

«Український рій» «імені Матіаса Руста» — десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту понад 3000 км», — підписав він.

Хто такий Матіас Руст

Матіас Руст — пілот-аматор із ФРН, який 18-річним пролетів на «Сессні» з Гамбурга через Рейк’явік і Гельсінкі до Москви й 28 травня 1987 року, якраз у День прикордонних військ СРСР, сів на Великому Москворіцькому мосту в центрі міста, безперешкодно подолавши понад тисячу кілометрів.

Його судили у радянському суді за «хуліганство» та посадили на чотири роки. В 1988-му він вийшов за амністією і повернувся додому, де його позбавили ліцензії пілота.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що в Україні підготували перші три ударні роти безпілотників у рамках Армії дронів.

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