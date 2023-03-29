У «Дії» почалося голосування за національне журі «Євробачення-2023»

У застосунку «Дія» почалося голосування за людей, які будуть членами українського національного журі на пісенному конкурсі «Євробачення-2023».
До складу журі потраплять п’ятеро людей, які отримають найбільше голосів. Люди обиратимуть їх з-поміж 10 кандидатів:
- співачка та фіналістка нацвідбору «Євробачення-2022» ROXOLANA;
- оперна співачка з ліричним сопрано, яка співає 14 мовами, Олена Гребенюк;
- вокаліст і засновник гурту ADAM Михайло Клименко;
- українсько-венесуельський співак і шоумен Амадор Лопес;
- заслужена артистка України Тоня Матвієнко;
- учасник гурту ТНМК Олександр «Фоззі» Сидоренко;
- фронтмен і засновник гурту «СКАЙ» Олег Собчук;
- співачка та композиторка Світлана Тарабарова;
- композитор і віртуозний піаніст Євген Хмара;
- хореографка-постановниця та чемпіонка світу зі спортивних бальних танців Олена Шоптенко.
Голосувати можна лише за одного кандидата. Результати «Дія» оприлюднить у травні.
Варто зазначити, що нещодавно організатори пісенного конкурсу «Євробачення» змінили правила конкурсу: тепер голоси журі враховуватимуть лише у фіналі, а у півфіналах голосуватимуть тільки глядачі.
Нагадаємо, раніше стали відомі імена ведучих та коментаторів «Євробачення-2023».
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