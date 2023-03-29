На Київщині поліція викрила схему підпільного виїзду чоловіків за кордон

У Київській області перекрили канал підпільного виїзду чоловіків призовного віку за межі України.

Про це повідомив Андрій Нєбитов, начальник поліції Київської області.

Правоохоронці встановили, що незаконну схему організувало подружжя киян. Зазначено, що 36-річний чоловік та 32-річна жінка створили сайти, на яких пропонували допомогу у виїзді за межі України.

Вартість оформлення безперешкодного перетину державного кордону нібито «за станом здоров’я» становила 15-25 тис. грн.

Підроблені тимчасові посвідчення військовозобов’язаного та підроблені довідки військово-лікарської комісії зловмисники надсилали поштою.

У зловмисників провели шість обшуків. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у восьми областях СБУ ліквідувала 14 схем для нелегального виїзду за кордон.

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