Окупанти намагаються влаштувати провокації на кордоні України з Білоруссю — СБУ

Російські військові намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
У перехопленні СБУ російський військовий, який «гастролює» вздовж нашого кордону, розповідає про це своєму знайомому.
«Ми в одному місті (у Білорусі, — Прим. Ред.). Тут теж мутки каламутять… Їздять на провокації… Коротше, з цього боку провокують хохлів, щоб вони, типу, на Білорусь напали. Ну, щоб підключилися, напевно. Нас тисячі півтори тут приїхало», — розповів він.
А його співрозмовник у цей час воює на Донецькому напрямку і чекає, що підрозділ товариша перекинуть на підмогу саме сюди. Однак той спростовує.
«Знову переїжджаємо з місця на місце. Щодня переїзд. По всій Білорусі вже побували. Ми були в одному місті, зараз на кордоні із Польщею переїхали. Біля Польщі», — сказав окупант.
У СБУ зазначили, що такі дії свідчать про те, що росія не припиняє спроб втягнути Білорусь безпосередньо у війну проти України й робить це будь-якими способами.
Нагадаємо, що з початку року кількість російських військ у Білорусі зменшилася удвічі.
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