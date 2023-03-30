Японія виділила Україні новий пакет допомоги на $470 млн

Уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі $470 млн.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Японії.

«Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни «Великої сімки», продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення РФ», — йдеться у повідомленні МЗС Японії.

В рамках нового пакету гуманітарної допомоги Японія придбає обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

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