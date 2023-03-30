Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 30 березня

За минулу добу українські військові знищили 560 окупантів та 12 артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 30 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,

танків — 3610 (+1) од,

бойових броньованих машин — 6974 (+8) од,

артилерійських систем — 2671 (+12) од,

РСЗВ — 526 (+0) од,

засоби ППО — 278 (+1) од,

літаків — 306 (+0) од,

гелікоптерів — 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2239 (+0),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5518 (+11) од,

спеціальна техніка — 291 (+3).

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