Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 30 березня

30.03.2023

За минулу добу українські військові знищили 560 окупантів та 12 артилерійських систем.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 30 березня орієнтовно склали:

  • особового складу —  близько 172900 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків — 3610 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 6974 (+8) од,
  • артилерійських систем — 2671 (+12) од,
  • РСЗВ — 526 (+0) од,
  • засоби ППО — 278 (+1) од,
  • літаків — 306 (+0) од,
  • гелікоптерів — 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2239 (+0),
  • крилаті ракети — 911 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  — 5518 (+11) од,
  • спеціальна техніка — 291 (+3).

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