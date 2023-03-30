Японія виділяє $470 млн допомоги для відновлення України

Уряд Японії оголосив про новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 мільйонів доларів для України.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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Ця допомога буде спрямована на розмінування територій, відновлення критичної інфраструктури та пошкодженої енергетичної інфраструктури.
Як повідомляє пресслужба японського уряду, основну частину цього пакету, що становить 400 мільйонів доларів, буде використано на закупівлю обладнання, необхідного для розмінування та розчищення завалів, відновлення базової інфраструктури, а також на відновлення сільського господарства, як ключової галузі, та “зміцнення демократії” та управління”.
Друга частина пакета, у розмірі 70 мільйонів доларів, буде передана Україні через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), яку буде використано на відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури.
Така підтримка Японії може допомогти Україні у розмінуванні своїх територій та відновленні інфраструктури, що є ключовим у відновленні миру в регіоні.
“Японія продовжить допомагати та підтримувати народ України, який стикається з труднощами, у співпраці з міжнародною спільнотою, у тому числі з членами “Великої сімки”, – заявили в японському уряді.
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