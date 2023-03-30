У Берліні відкривається Центр обслуговування громадян України “Паспортний сервіс”

Наприкінці цього тижня, 31 березня, у Берліні розпочне роботу Центр обслуговування громадян “Паспортний сервіс”, який надаватиме послуги з оформлення документів громадянам України, які перебувають за кордоном.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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У тестовому режимі офіс працюватиме за адресою Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2 з понеділка по суботу з 9:00 до 18:00 у режимі “живої” черги.
“Це чудова новина для українців, які перебувають за кордоном, вони зможуть швидко та зручно оформляти документи у Центрі обслуговування громадян “Паспортний сервіс””, – йдеться у повідомленні.
Про повноцінний запуск роботи центру сповістять на всіх офіційних ресурсах держпідприємства “Документ”.
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