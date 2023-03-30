Влада Києва не підтримала петицію про скасування зупинки транспорту під час тривоги

Київська влада не підтримала петицію із закликом скасувати зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги в столиці.

«Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуто винятково за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі», — деться у повідомленні на сайті електронних петицій Києва.

За словами Віталія Кличка, мера Києва, що зупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами.

Варто зазначити, що петиція зібрала 7227 підписів, для розгляду необхідні 6 тис.голосів. Це друга за місяць петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги, яка набрала потрібну кількість голосів.

Як курсує транспорт під час повітряної тривоги

За рішенням Ради оборони Києва, з 1 серпня 2022 року комунальний наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги, щоб пасажири покинули салон і пройшли в найближче укриття. Метрополітен не їздить наземними ділянками. У той же час, приватні маршрутки або таксі продовжують їздити. Після завершення тривоги пасажири можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами.

Нагадаємо, з 15 жовтня 2022 року у Києві в наземному громадському транспорті можна розраховуватися банківською карткою.

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