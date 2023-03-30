За рік війни в Україні зареєстровано понад 200 тисяч нових бізнесів

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України було зареєстровано понад 202 тисячі нових ФОПів. Більшість із цих нових бізнесів було відкрито у сфері роздрібної торгівлі, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними “Опендатабот”.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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Внаслідок початку повномасштабної війни реєстри деякий час не працювали, і тому відкриття своєї справи стало неможливим. Однак після відновлення можливості реєстрації ФОПів через “Дію”, у першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.

Як зазначається в повідомленні, вже у квітні минулого року кількість нових ФОПів зросла вдесятеро – до 12,6 тисячі справ. З того часу кількість нових реєстрацій ФОПів продовжувала зростати, досягнувши піку у вересні – 20,1 тисячі. У зв’язку з цим можна припустити, що люди намагалися урізноманітнити свої джерела доходу в період невизначеності та нестабільності на ринку праці.

Після невеликого спаду протягом осені та початку зими, найімовірніше, пов’язаного з блекаутами та масовими обстрілами росією цивільної інфраструктури, на початку 2023 року кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала зростати.

Найбільшу кількість нових ФОПів з початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни – 29 тисяч. На Львівщині було зареєстровано 16,8 тисячі ФОП. На третьому місці Дніпропетровщина – там зареєстрували 15,9 тисячі нових бізнесів.

Війна змінила також напрями діяльності малого та середнього бізнесу.

Перед початком повномасштабного вторгнення перше місце за кількістю реєстрацій нових ФОПів займала класифікація видів економічної діяльності “Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність”, а категорії “Надання інформаційних послуг” та “Надання інших індивідуальних послуг” займали третю та четверту позиції.

“Рік великої війни змінив ситуацію – у 2022 році в топ увірвалися ФОПи, пов’язані з торгівлею. Нові ФОП-айтішники посунулися на друге місце, поступаючись бізнесам у сфері роздрібної торгівлі”, – йдеться у повідомленні.

Третє місце займають бізнеси у сфері гуртової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги займають 5 та 7 місця у переліку відповідно.