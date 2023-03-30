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В ТРЦ Gulliver відкриють інтерактивний музей наук

30.03.2023

З 31 березня у торговельно-розважальному центрі Gulliver розпочне роботу інтерактивний музей «Відкривай портал в науку», організований за підтримки Малої академії наук та однойменного Музею. Вхід для відвідувачів буде безкоштовним за умови попередньої реєстрації. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє GLOSS.UA

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Організатори розповідають, що простір стане справжнім порталом в науку: тут на практиці пояснить дітям та дорослим, як працює голограма, звичайний поршень та повітряний глушник. Відвідувачі зможуть познайомитися з такими явищами, як симетрія обличчя, почуття балансу та магнетизм. З кожним науковим експонатом можна і треба взаємодіяти. 

Коли: з 31 березня по 30 червня

Де: ТРЦ Gulliver за адресою Спортивна площа, 1А, 4-й поверх

Режим роботи: з 11:00 до 17:00 у будні, і з 11:00 до 19:00 у вихідні. У понеділок та вівторок музей не працює.

Вхід: безкоштовний при реєстрації за посиланням

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